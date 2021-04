Sala: «Su San Siro non sbaglio a chiedere garanzie» (Di sabato 17 aprile 2021) “Mi erano dispiaciute le parole” dell’Inter “ma credo che uno non si debba fermare troppo sulle parole. Certamente non è un problema di programma, il tema di San Siro lo discuteremo ed è un già a livello di giunta”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando del tema del nuovo stadio e L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di sabato 17 aprile 2021) “Mi erano dispiaciute le parole” dell’Inter “ma credo che uno non si debba fermare troppo sulle parole. Certamente non è un problema di programma, il tema di Sanlo discuteremo ed è un già a livello di giunta”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe, parlando del tema del nuovo stadio e L'articolo

Advertising

CalcioFinanza : Sala: «Sul nuovo San Siro non sbaglio a chiedere garanzie» - Nanenmonio1 : RT @Noiconsalvini: #Morelli: ECCO CHI SONO GLI AMICI DI SALA. Dopo gli scontri nelle aree periferiche di San Siro, tra gang di stranieri e… - Noiconsalvini : #Morelli: ECCO CHI SONO GLI AMICI DI SALA. Dopo gli scontri nelle aree periferiche di San Siro, tra gang di strani… - ilCittadinoLodi : La firma di Sala per la ciclabile tra San Donato e Melegnano - FuSignorina : Like se vorresti addormentarti su un letto spazioso al centro della sala Capitolare della Scuola grande di San Rocco -