Rosalinda Cannavò, già 2 mesi insieme a Andrea Zenga: la sorpresa in pubblico (Di sabato 17 aprile 2021) Pochi credevano alla storia di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò che è sbocciata nella Casa del Grande Fratello Vip. Una relazione che invece sembra proseguire alla grande: il figlio di Walter Zenga e l’attrice siciliana hanno infatti deciso di vivere pienamente il loro amore andando subito a convivere a casa di lui a Milano, come non mancano di far vedere quotidianamente ai fan sui rispettivi canali social. E sono già arrivate le presentazioni in famiglia: per Pasqua Andrea ha portato la sua compagna a Osimo. E anche se non sembra sono già passati 2 mesi da quando si sono innamorati e per festeggiare questo traguardo Rosalinda ha sorpreso Andrea con video su Instagram con le immagini più belle della coppia durante il reality e nella ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 17 aprile 2021) Pochi credevano alla storia diche è sbocciata nella Casa del Grande Fratello Vip. Una relazione che invece sembra proseguire alla grande: il figlio di Waltere l’attrice siciliana hanno infatti deciso di vivere pienamente il loro amore andando subito a convivere a casa di lui a Milano, come non mancano di far vedere quotidianamente ai fan sui rispettivi canali social. E sono già arrivate le presentazioni in famiglia: per Pasquaha portato la sua compagna a Osimo. E anche se non sembra sono già passati 2da quando si sono innamorati e per festeggiare questo traguardoha sorpresocon video su Instagram con le immagini più belle della coppia durante il reality e nella ...

