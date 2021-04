Razzi da Gaza, Israele risponde con attacchi nella Striscia (Di sabato 17 aprile 2021) L' esercito israeliano ha effettuato attacchi aerei contro 'obiettivi terroristici' nella Striscia di Gaza, in risposta al lancio di Razzi palestinesi nel sud dello Stato ebraico, il secondo in due ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 17 aprile 2021) L' esercito israeliano ha effettuatoaerei contro 'obiettivi terroristici'di, in risposta al lancio dipalestinesi nel sud dello Stato ebraico, il secondo in due ...

