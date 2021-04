Pirlo: 'Problema al flessore, con l'Atalanta senza Ronaldo. Dybala dall'inizio' (Di sabato 17 aprile 2021) 'Paulo Dybala giocherà dall'inizio'. Il ritorno della Joya da titolare, domani contro l'Atalanta, tre mesi e mezzo dopo l'ultima volta, sarebbe una grande notizia. Se non arrivasse nel contesto della ... Leggi su gazzetta (Di sabato 17 aprile 2021) 'Paulogiocherà'. Il ritorno della Joya da titolare, domani contro l', tre mesi e mezzo dopo l'ultima volta, sarebbe una grande notizia. Se non arrivasse nel contesto della ...

juventusfc : ?? @Pirlo_official: «Il problema di @Cristiano è nato dopo la scorsa partita, non è riuscito in settimana a 'spinger… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «Abbiamo una defezione importante: @Cristiano non sarà della partita per un problema al flessore… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «@bonucci_leo19 dopo il Covid sta facendo un lavoro specifico per tornare al top. @Cristiano ha… - oscarvalle1984 : RT @LucaFioretti13: ?? #AtalantaJuve, Cristiano #Ronaldo non sarà della partita: Andrea #Pirlo ha comunicato in conferenza stampa il forfait… - Filo2385Filippo : RT @Gazzetta_it: #AtalantaJuve Pirlo: “Problema al flessore, domani saremo senza Ronaldo. Dybala dall’inizio” -