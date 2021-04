Pirlo: “Cristiano Ronaldo non ci sarà con l’Atalanta, non si sentiva di spingere” (Di sabato 17 aprile 2021) Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha presentato la sfida con l’Atalanta in conferenza stampa. Abbiamo lavorato bene e con intensità durante la settimana, sono fiducioso. C’è però una grossa defezione, quella di Cristiano Ronaldo che ha un problema al flessore. Non si sentiva pronto a spingere e abbiamo preferito non rischiarlo, hanno inciso sicuramente anche le partite con la nazionale. Giocherà Dybala dall’inizio. Ci siamo stretti verso il nuovo obiettivo, che non può essere quello della Juventus ma purtroppo ci sono delle distanze e quindi dobbiamo pensare soltanto a chiudere il campionato nel modo migliore. Gosens? È un giocatore di valore, che ha raggiunto anche la nazionale. Ma ci sono anche Zapata, Ilicic, Pessina. Parlare dei singoli non serve. Non è un azzardo inserire ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 17 aprile 2021) Andrea, allenatore della Juventus, ha presentato la sfida conin conferenza stampa. Abbiamo lavorato bene e con intensità durante la settimana, sono fiducioso. C’è però una grossa defezione, quella diche ha un problema al flessore. Non sipronto ae abbiamo preferito non rischiarlo, hanno inciso sicuramente anche le partite con la nazionale. Giocherà Dybala dall’inizio. Ci siamo stretti verso il nuovo obiettivo, che non può essere quello della Juventus ma purtroppo ci sono delle distanze e quindi dobbiamo pensare soltanto a chiudere il campionato nel modo migliore. Gosens? È un giocatore di valore, che ha raggiunto anche la nazionale. Ma ci sono anche Zapata, Ilicic, Pessina. Parlare dei singoli non serve. Non è un azzardo inserire ...

