Pierpaolo Sileri | “Gli attacchi al ministro della Salute non servono”

(Di sabato 17 aprile 2021)getta acqua sul fuoco: “GlialRoberto Speranza non”, dice in una intervista esclusiva all’Agenzia Vista. “Gli errori sono fatti per essere corretti. Non credo sia il momento di una mozione di sfiducia, non è il momento di essere disuniti perché stiamo raggiungendo il traguardovaccinazione massiva per lasciarci il virus alle

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pierpaolo Sileri

Lo afferma il sottosegretario alla Salute,, in un'intervista a Open. 'Per queste date appena citate - prosegue - riusciremo ad avere almeno i tre quarti di popolazione a rischio ...Mi permetta poi di ringraziare il nostro sottosegretarioche per questa pandemia si è speso tantissimo. Per il resto, Matteo Salvini ci ha abituato a una costante propaganda sulle ...Il vaccino AstraZeneca anche agli under 60, a partire dai cinquantenni, ma su base volontaria e solo quando saranno stati vaccinate le classi di età superiori. Questo è la scelta ...Agenzia Vista) Roma, 16 aprile 2021 Sileri: “Sfiducia a Speranza? Attacchi non servono. È il momento di restare uniti per obiettivo comune” “Attacchi non servono. Gli errori sono fatti per essere corr ...