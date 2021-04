Open Arms, Salvini rinviato a giudizio a Palermo. Lui: «Ho servito l’Italia» (Di sabato 17 aprile 2021) Il giudice per l’udienza preliminare deve decidere se rinviare a giudizio l’ex ministro dell’Interno per «sequestro di persona» Leggi su corriere (Di sabato 17 aprile 2021) Il giudice per l’udienza preliminare deve decidere se rinviare al’ex ministro dell’Interno per «sequestro di persona»

Advertising

LegaSalvini : ?? Nicola Porro: 'Le felpe se le usa Matteo Salvini fanno schifo, se le usa Enrico Letta, il segretario del Pd allor… - matteosalvinimi : In partenza per Palermo, domani mattina ennesimo sabato per l’ennesimo processo come “sequestratore di persona”, qu… - matteosalvinimi : Sabato vado a processo proprio per uno (degli innumerevoli) sbarchi organizzati dagli spagnoli di Open Arms, e oggi… - formichenews : Salvini a processo destabilizza la politica. Vespa spiega perché - adrianopescaro1 : RT @matteosalvinimi: In partenza per Palermo, domani mattina ennesimo sabato per l’ennesimo processo come “sequestratore di persona”, quest… -