“Navalny sta morendo” | l’annuncio shock della portavoce

(Di sabato 17 aprile 2021) Aleksej, l’oppositore russo malato e in scioperofame per protestare contro le cattive condizioni di detenzione, rischia di avere un arresto cardiaco da un momento dall’altro. È quanto sostengono i medici vicino all’oppositore, che hanno chiesto di poterlo visitare. La sua, Kira Yarmish, ha scritto su Twitter: “La gente di solito evita

Il dissidente, detenuto in un carcere russo, rischia l'arresto cardiaco e problemi gravi della funzione renale 'in ogni momento' "Alexeimorendo. Nelle condizioni in cui si trova, è questione di giorni". E' quanto ha affermato Kira Yarmish, la portavoce del dissidente detenuto nel carcere Ik - 2 della regione di Vladimir. ...scontando una condanna a due anni e mezzo in una colonia penale nella città di Pokrov, circa 100 chilometri a est di Mosca. - - > Leggi Anche, la Russia conferma: è stato ...Ma ora Alexey sta morendo. Nelle sue condizioni, è una questione di giorni". Lo ha scritto su Twitter la portavoce dell'oppositore, Kira Yarmish. I medici vicini a Navalny hanno chiesto di vederlo ...La sua portavoce, Kira Yarmish, ha scritto su Twitter: “Aleksej Navalny sta morendo. Nelle sue condizioni, è questione di giorni”.