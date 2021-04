Naufragio in Tunisia: Unhcr - Oim, 41 cadaveri recuperati (Di sabato 17 aprile 2021) Dopo il Naufragio al largo della Tunisia, "sono stati recuperati i corpi di 41 persone, tra cui almeno un bambino": lo afferma una nota congiunta di Unhcr e Oim. L'Agenzia delle Nazioni Unite per i ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 17 aprile 2021) Dopo ilal largo della, "sono statii corpi di 41 persone, tra cui almeno un bambino": lo afferma una nota congiunta die Oim. L'Agenzia delle Nazioni Unite per i ...

SeaWatchItaly : Ancora una volta nel Mediterraneo svuotato dalle navi di salvataggio le persone perdono la vita. Sono almeno 21 gl… - Avvenire_Nei : Almeno 21 morti in un naufragio al largo della Tunisia - Rvaticanaitalia : Nuovo naufragio nel Canale di Sicilia. Almeno 21 migranti muoiono al largo della Tunisia - BonoraGabriella : RT @francofontana43: Almeno 40 morti in un naufragio al largo della Tunisia Tratti in salvo un uomo e due donne originari di Costa d'Avorio… - angiuoniluigi : RT @ultimenotizie: Dopo il naufragio al largo della #Tunisia, 'sono stati recuperati i corpi di 41 persone, tra cui un bambino'. Così Unhcr… -

Ultime Notizie dalla rete : Naufragio Tunisia Naufragio in Tunisia: Unhcr - Oim, 41 cadaveri recuperati Dopo il naufragio al largo della Tunisia, "sono stati recuperati i corpi di 41 persone, tra cui almeno un bambino": lo afferma una nota congiunta di Unhcr e Oim. L'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati ...

Nuova tragedia del mare davanti la Tunisia: 41 morti e 3 sopravvissuti in un naufragio di migranti Un altro naufragio di una barca di migranti è avvenuto al largo della Tunisia. Tra le vittime ci sarebbero nove donne e un . - -

Naufragio in Tunisia: Unhcr-Oim, 41 cadaveri recuperati Dopo il naufragio al largo della Tunisia, "sono stati recuperati i corpi di 41 persone, tra cui almeno un bambino": lo afferma una nota congiunta di Unhcr e Oim. (ANSA) ...

Affonda barcone al largo della Tunisia, morti 41 migranti Ancora morti. Vite spezzate dal mare in tempesta, il barcone che incamera acqua, uomini e donne annegati. Quarantuno cadaveri. Galleggiavano, quando l’equipaggio di due pescherecci e i guardacoste tun ...

