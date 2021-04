Mortadella Bologna igp cresce nel normal trade (Di sabato 17 aprile 2021) Segno positivo per la Mortadella Bologna Igp che ha chiuso il 2020 con una produzione di oltre 37,6 milioni di kg (+1,1% rispetto al 2019). I dati di produzione e di vendita sono stati resi noti grazie al programma di Enjoy the authentic Joy, il progetto promozionale e informativo che unisce tre consorzi agroalimentari per la tutela dei salumi dop e igp, cofinanziato dall’Unione Europea e rivolto al mercato italiano e belga. Il mercato interno ha trainato la crescita mentre quello esterno è rimasto penalizzato dalle limitazioni dei trasporti e dalle parziali chiusure delle frontiere legate alla pandemia. Il normal trade è stato il canale più performante con un +18% rispetto al 2019 (elaborazioni Consorzio su dati IFCQ), segue distribuzione organizzata con un incremento del +6,1% delle vendite di ... Leggi su cityroma (Di sabato 17 aprile 2021) Segno positivo per laIgp che ha chiuso il 2020 con una produzione di oltre 37,6 milioni di kg (+1,1% rispetto al 2019). I dati di produzione e di vendita sono stati resi noti grazie al programma di Enjoy the authentic Joy, il progetto promozionale e informativo che unisce tre consorzi agroalimentari per la tutela dei salumi dop e igp, cofinanziato dall’Unione Europea e rivolto al mercato italiano e belga. Il mercato interno ha trainato la crescita mentre quello esterno è rimasto penalizzato dalle limitazioni dei trasporti e dalle parziali chiusure delle frontiere legate alla pandemia. Ilè stato il canale più performante con un +18% rispetto al 2019 (elaborazioni Consorzio su dati IFCQ), segue distribuzione organizzata con un incremento del +6,1% delle vendite di ...

