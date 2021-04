Marino | carabiniere spara alla moglie e si suicida | lei aveva fondato una lista civica in difesa delle donne

(Di sabato 17 aprile 2021) Tragedia a, comune dei Castelli Romani, dove undi 57 anni hatoe si è poi tolto la vita con la pistola d’ordinanza. Annamaria Ascolese, maestra di 50 anni, è ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale San Camillo di Roma. L’insegnanteuna, “in Rosa”, per le prossime amministrative, volta a valorizzare il ruolonel territorio. Il tentativo di omicidio sarebbe giunto al culmine di una lite, secondo le testimonianze dei vicini.e siAntonio ...

Advertising

Petartrzz : RT @paolodeluca72: i #legalidetentori di armi continuano a mietere vittime. - dvaldi1 : Marino, carabiniere spara alla moglie e si toglie la vita: la donna in gravi condizioni - CasilinaNews : #Marino, carabiniere spara alla moglie poi si toglie la vita: lei è in gravi condizioni - ginugiola : RT @News24_it: Marino, spara alla moglie paladina dei diritti delle donne e poi si uccide - Corriere della Sera 2021-04-16T21:56:15.000Z ht… - Cabbot_ : RT @fanpage: ULTIM'ORA - Un carabiniere ha sparato alla moglie e poi si è ucciso -

Ultime Notizie dalla rete : Marino carabiniere

Tempo di Lettura: 1 minuto Una storia d'amore dal tragico epilogo quella che si è consumata a, nel Lazio per una coppia di coniugi originaria di Sarno. Il marito, non si è mai arreso all'idea di essere stato lasciato dalla moglie ed in un atto di gelosia fuori controllo ha ...... undi 57 anni, che l'ha inseguita per il loro appartamento al culmine di una lite e che, dopo la brutale aggressione, si è suicidato nel suo appartamento dicon un colpo di ...Una tragedia si è consumata nella giornata di ieri, venerdì 16 aprile, a Marino. Un carabiniere ha sparato alla moglie e poi si è tolto la vita, nell’appartamento in cui i due vivevano. Un gesto devas ...Il militare, 56anni e originario di Sarno (cittadina del Salernitano), ha ucciso la donna 49enne prima di puntare l’arma alla testa e di togliersi la vita. Diversi i colpi d’arma da fuoco esplosi cont ...