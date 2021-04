LIVE MotoGP, GP Portogallo in DIRETTA: Quartararo davanti a Bagnaia e Morbidelli a metà Q2 (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DEL GP DI IMOLA DI F1 ALLE 11.00 E ALLE 14.00 15.42 Morbidelli terzo a 0.152 da Quartararo. 15.41 Bagnaia perde tanto nell’ultimo settore ed è 2° a 0.117 da Quartararo. 3° Mir con la Suzuki a 0.370. 4° A. Espargarò, 5° Vinales, 6° Miller, 7° Zarco, 8° Marini, 9° Morbidelli. 15.40 Cade Zarco che stava volando! 15.39 Subito davanti Quartararo in 1’39?028. 2° Aleix Espargarò con l’Aprilia a 0.424. 15.38 Marquez effettuerà un solo tentativo. Non vuole sforzare troppo la spalla. Dopo la Q1 si teneva il braccio destro, come se fosse intorpidito. 15.36 Gomme soft per Miller e Rins. Tutti gli altri montano media all’anteriore e soft ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3 E QUALIFICHE DEL GP DI IMOLA DI F1 ALLE 11.00 E ALLE 14.00 15.42terzo a 0.152 da. 15.41perde tanto nell’ultimo settore ed è 2° a 0.117 da. 3° Mir con la Suzuki a 0.370. 4° A. Espargarò, 5° Vinales, 6° Miller, 7° Zarco, 8° Marini, 9°. 15.40 Cade Zarco che stava volando! 15.39 Subitoin 1’39?028. 2° Aleix Espargarò con l’Aprilia a 0.424. 15.38 Marquez effettuerà un solo tentativo. Non vuole sforzare troppo la spalla. Dopo la Q1 si teneva il braccio destro, come se fosse intorpidito. 15.36 Gomme soft per Miller e Rins. Tutti gli altri montano media all’anteriore e soft ...

