LIVE Judo, Europei 2021 in DIRETTA: Centracchio ai quarti. Esposito, Parlati e Basile volano agli ottavi! (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.30 Secondo Shido per il tedesco Vennekold. 13.28 WAZAAAARI Esposito!!! L'azzurro passa in vantaggio a 1'40" dalla fine. 13.27 Situazione in equilibrio a metà match tra Esposito e Vennekold. 13.25 Shido per il tedesco dopo circa 1? dall'inizio della contesa. 13.23 Sul tatami 2 l'azzurro Giovanni Esposito contro il tedesco Vennekold per gli ottavi di finale della categoria -73 kg. 13.21 Ippon decisivo di Casse che supera l'azero Heydarov e approda ai quarti. 13.19 Lunghissimo golden score, siamo al 5?, nella categoria -81kg tra il belga Casse e l'azero Heydarov. Entrambi devono fare i conti con uno shido. 13.17 L'atleta del Kosovo Fazliu supera la neerlandese Franssen nella categoria -63 kg. 13.15 Nella categoria -70 kg avanti la portoghese ...

