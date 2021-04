LIVE Conegliano-Novara 2-2 volley in DIRETTA: si va al tie-break, è battaglia! (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della serie – Programma, Orari, Tv e streaming 3-1 Hill sfonda sul muro e trova il break. 2-1 Hill trova le mani del muro di Washington. 1-1 Parallela impressionante di Daalderop. 1-0 Si ferma in rete la pipe di Bosetti. 23-25 Daalderop trova le mani del muro e manda Novara al tie-break. 23-24 Finisce la serie al servizio di Fahr. 23-23 Pallonetto in rete per Washington, è parità! 22-23 Ace di Fahr. Time-out per Novara. 21-23 Egonu abbatte Chirichella. 20-23 Gran primo tempo di Chirichella, che sfoga tutta la sua rabbia. 20-22 Egonu non ne sbaglia una. 19-22 Gran diagonale di Herbots da posto quattro. 19-21 Gran diagonale di Egonu da posto due, Conegliano riporta le sue a -2. 18-21 Mani-out di Sylla, che riporta ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione della serie – Programma, Orari, Tv e streaming 3-1 Hill sfonda sul muro e trova il. 2-1 Hill trova le mani del muro di Washington. 1-1 Parallela impressionante di Daalderop. 1-0 Si ferma in rete la pipe di Bosetti. 23-25 Daalderop trova le mani del muro e mandaal tie-. 23-24 Finisce la serie al servizio di Fahr. 23-23 Pallonetto in rete per Washington, è parità! 22-23 Ace di Fahr. Time-out per. 21-23 Egonu abbatte Chirichella. 20-23 Gran primo tempo di Chirichella, che sfoga tutta la sua rabbia. 20-22 Egonu non ne sbaglia una. 19-22 Gran diagonale di Herbots da posto quattro. 19-21 Gran diagonale di Egonu da posto due,riporta le sue a -2. 18-21 Mani-out di Sylla, che riporta ...

