LIVE Buzarnescu-Cocciaretto 3-4, Romania-Italia BJK Cup in DIRETTA: primo set combattuto e ricco di break (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Vincente di dritto della rumena. 15-15 In rete il dritto di Buzarnescu. 3-4 Incredibile break a zero di Buzarnescu. primo set veramente assurdo. 0-40 Tre palla break per Buzarnescu. 0-30 Lungo il dritto di Cocciaretto. 2-4 break Cocciaretto! 40-A Doppio fallo della rumena e palla break per Elisabetta. 40-40 Rovescio vincente di Buzarnescu. 40-A Tanto per cambiare un’altra palla break per Cocciaretto! 40-40 Vincente di dritto dell’azzurra. A-40 Buzarnescu trova il vincente di dritto. 40-40 Cocciaretto sbaglia ancora con il dritto. 40-A Ancora una palla ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Vincente di dritto della rumena. 15-15 In rete il dritto di. 3-4 Incredibilea zero diset veramente assurdo. 0-40 Tre pallaper. 0-30 Lungo il dritto di. 2-4! 40-A Doppio fallo della rumena e pallaper Elisabetta. 40-40 Rovescio vincente di. 40-A Tanto per cambiare un’altra pallaper! 40-40 Vincente di dritto dell’azzurra. A-40trova il vincente di dritto. 40-40sbaglia ancora con il dritto. 40-A Ancora una palla ...

