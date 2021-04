(Di sabato 17 aprile 2021) Sono arrivati al castello di Windsor, per idel, il figlio primogenito, Carlo e suo figlio William, con la moglie. Tutti sono in abiti scuri ma da giorno (le uniformi sono state bandite per non mettere in imbarazzo Harry, che è stato privato dei titoli militari dopo la faida con la Famiglia reale).La duchessa di Cambridge, fotografata all’interno dell’auto, ha un fascinator con veletta nera e una collana di, a tre giri, della collezione privata della regina Elisabetta II, indossata nel 1982 dallassaa un banchetto di Stato in Olanda.

Advertising

HuffPostItalia : Kate Middleton ai funerali del Principe Filippo con le perle di Diana - infoitcultura : Kate Middleton fa da paciere: vuole fare riconciliare Harry e William prima del funerale di Filippo - infoitcultura : Harry “schiacciato dai sensi di colpa per Filippo”: il gesto di Kate Middleton - Haarlem2217 : RT @vogue_italia: Gli orecchini della Regina Elisabetta II e il cappotto stile militare: ecco perché Kate Middleton (forse) riciclerà quest… - vogue_italia : Gli orecchini della Regina Elisabetta II e il cappotto stile militare: ecco perché Kate Middleton (forse) riciclerà… -

Ultime Notizie dalla rete : Kate Middleton

Vanity Fair Italia

porge una mano a Harry Harry sarebbe assi provato in questo momento. Non solo: dopo la suddetta intervista alla Winfrey sarebbe solo, avendo mandato su tutte le furie il padre Carlo e ..." All'età di 7 anni ha fatto da damigella d'onore al Royal wedding del principe William e. " È nata con esotropia , un forma di strabismo per cui ha subito un intervento.Per questo pare che voglia impegnarsi in prima persona affinché i due facciano pace. Kate Middleton in particolare è stata chiamata direttamente in causa e accusata di aver fatto piangere la duchessa ...Un lungo post, accompagnato da una tenera foto del Principe Filippo in versione bisnonno, seduto su un calesse insieme al piccolo George. L’immagine è stata accompagnata da una lunga didascalia: “I ce ...