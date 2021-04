Il messaggio della moglie di Smalling: “Grazie a tutti. Per i ladri, vivete con dignità non come topi” (Di sabato 17 aprile 2021) Dopo Chris Smalling, anche la moglie Sam Cooke ha voluto scrivere un messaggio di ringraziamento a quanti le sono stati vicini in seguito alla rapina subita l’altro giorno, e riservando qualche parola anche per gli aggressori. Questa le parole affidate alle sue storie instagram: “Grazie a tutti per il supporto. Anche se ancora un po’ scossa, la mia famiglia sta bene. Vorrei solo suggerire che coloro che vivono le loro vite come quella di questi ladri, che sono entrati nella nostra camera da letto puntandoci pistole alla testa, ripensino alle loro scelte e vivano in modo più dignitoso, rispettabile e consapevole, come veri uomini veri e non topi (è irrispettoso per i ratti, lo so). Immagino che le loro vite non siano state semplici ma ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 17 aprile 2021) Dopo Chris, anche laSam Cooke ha voluto scrivere undi ringraziamento a quanti le sono stati vicini in seguito alla rapina subita l’altro giorno, e riservando qualche parola anche per gli aggressori. Questa le parole affidate alle sue storie instagram: “per il supporto. Anche se ancora un po’ scossa, la mia famiglia sta bene. Vorrei solo suggerire che coloro che vivono le loro vitequella di questi, che sono entrati nella nostra camera da letto puntandoci pistole alla testa, ripensino alle loro scelte e vivano in modo più dignitoso, rispettabile e consapevole,veri uomini veri e non(è irrispettoso per i ratti, lo so). Immagino che le loro vite non siano state semplici ma ...

