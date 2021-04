(Di sabato 17 aprile 2021) Per quelle volte che abbiamo bisogno di far andare un po’ la fantasia. Ho trovato un account molto romantico, di scrittura e di lettura. Si chiama “Cose nei libri” ed è un progetto di Giorgia Demuro. L’avvertimento è già scritto nella descrizionepagina Instagram: una cosa su tre fa piangere. Ma quanti riuscirebbero a resistere ad un bigliettino, o una dedica ritrovata per caso dentro un libro usato? Lei va oltre e prova a raccontare (benissimo) quello potrebbe esserci dietro. Poi se siete appassionati dicasalinghe c’è anche Ledegli altri: più di 250 case e molti più spazi dedicati ai libri, con ledi chi li ha scelti. Sul tema, anche un profilo twitter che si chiama Bookcase Credibility: dice che quello che raccontiamo non è importante quanto la libreria dietro di noi. In una delle ...

Huffpost weekend: tra librerie, storie d'amore e torte della nonna (di N. Moncalero)

Tra i nostri consigli per il weekend ci sono una serie tv che fa il giro del mondo, un libro per stare vicini alla Regina Elisabetta e una ...