Hamilton in pole a Imola | Leclerc quarto

(Di sabato 17 aprile 2021) AGI - Lewisha conquistato laposition nel Gp dell'Emilia Romagna adla sua 99ma in carriera. Il campione del mondo partirà davanti alle Red Bull di Sergio Perez, secondo,e Max Verstappen, terzo.posto per la Ferrari di Charles, seguito da Pierre Gasly e Daniel Ricciardo. Chiudono la top ten Lando Norris, Valterri Bottas, Esteban Ocon e Lance Stroll.soddisfatto "Ho fatto un buon giro e siamo a tre decimi da Red Bull e Mercedes, nonostante abbia anche un errore nel mio giro", ha spiegato, "penso quindi che potremo fare buone cose in gara. Sono contento di questa Ferrari, è bilanciata bene. Dobbiamo trovare performance in generale, anche se in non siamo ancora a livello delle prime due vetture. Ci stiamo lavorando. ...