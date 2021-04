Hamilton centra la pole a Imola | Perez e Verstappen preparano l' attacco Leclerc 4Â°

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Hamilton centra

Sport Fanpage

Il campione del mondo scatterà in pole position davanti alle Red Bull. Quarta posizione per il pilota monegasco della Ferrari, soltanto 11esimo Carlos ...... Fernando Alonso ha 39 anni, Lewisgià 36. Si tratta di età, invero, che sovente ... la medesima età esibita da Nigel Mansell quando, nel 1992,quel titolo in più occasioni sfuggitogli ...Lewis Hamilton è sorpreso per essere riuscito a conquistare la pole nelle qualifiche del Gran Premio dell'Emilia Romagna, mentre Sergio Perez e Max Verstappen gli lanciano la sfida per la gara di doma ...Ancora una giornataccia per Valtteri Bottas, che manca completamente l'obiettivo minimo nel corso delle qualifiche del Gran Premio dell'Emilia Romagna, secondo appuntamento del Mondiale di F1 2021. Il ...