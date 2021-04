Griglia di partenza F1 | GP Imola | Hamilton in pole-position Leclerc ottimo 4° con la Ferrari | Sainz 11°

(Di sabato 17 aprile 2021) Lewisha conquistato ladel GP di Emilia Romagna 2021, seconda tappa del Mondiale F1 che va in scena sul celeberrimo circuito di. Primo appuntamento in Italia per questa intensa stagione, i piloti hanno potuto beneficiare di condizioni meteo praticamente perfette e, sotto il sole, il britannico ha timbrato un1:14.411 che gli permetterà di scattare al palo nella gara di domani. Le qualifiche hanno naturalmente definito l’interadiin vista del Gran Premio. L’alfiere della Mercedes ha ottenuto la 99madella carriera e precede di un soffio le due Red Bull. Il messicano Sergio Perez è strepitoso secondo ad appena 35 millesimi di distacco, l’olandese Max Verstappen è terzo ...

Portimao , 17 aprile 2021 - Entra nel vivo oggi con le qualifiche per ladiil Motomondiale 2021 che arriva in Europa dopo le prime due gare sul circuito di Losalil . Le moto sono in pista sul circuito di Portimao per il Gran Premio del Portogallo . ...il giorno delle qualifiche che determineranno ladial Gran Premio di Imola di Formula 1 confermato anche per quest'anno nel calendario del Mondiale. Sul circuito Enzo e Dino Ferrari in riva al Santerno la prima giornata di prove ...Incredibile quello che è successo nelle qualifiche di F1 ad Imola, dove Hamilton si è preso la pole davanti a Perez.La schieramento al via del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna, seconda prova del Mondiale di Formula 1 2021 in programma sul circuito di Imola ...