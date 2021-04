Gasperini: “Juve senza Ronaldo? È un problema loro” (Di sabato 17 aprile 2021) Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha presentato la sfida con la Juventus in conferenza stampa. Non sarà uno spareggio, magari lo sarà quello della Coppa Italia dove deve esserci per forza un vincitore. I punti pesano di più ma non sarà una partita definitiva. Non arriva in Champions sarebbe un pessimo risultato per loro, per noi è un traguardo fantastico mentre per loro è quello minimo. Io preferirei la qualificazione in Champions rispetto alla vittoria della Coppa Italia, anche se essendo un trofeo poi verrà ricordata di più. L’assenza di Ronaldo? È un problema della Juve, noi pensiamo solo ad affrontarli. Pessina sta bene, ieri si è allenato in gruppo. C’è un bel clima, con la tensione giusta. Poi avremo la Roma. È un mese in cui i ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 17 aprile 2021) Gian Piero, tecnico dell’Atalanta, ha presentato la sfida con lantus in conferenza stampa. Non sarà uno spareggio, magari lo sarà quello della Coppa Italia dove deve esserci per forza un vincitore. I punti pesano di più ma non sarà una partita definitiva. Non arriva in Champions sarebbe un pessimo risultato per, per noi è un traguardo fantastico mentre perè quello minimo. Io preferirei la qualificazione in Champions rispetto alla vittoria della Coppa Italia, anche se essendo un trofeo poi verrà ricordata di più. L’asdi? È undella, noi pensiamo solo ad affrontarli. Pessina sta bene, ieri si è allenato in gruppo. C’è un bel clima, con la tensione giusta. Poi avremo la Roma. È un mese in cui i ...

