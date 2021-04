Gasperini | Con la Juve non è decisiva Io in bianconero? Penso ad arrivare davanti

(Di sabato 17 aprile 2021) Il tecnico della Dea ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro lantus.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gasperini Con

Il tecnico dell'Atalanta Gian Pieroha presentato il match contro la Juventus.devia dalle questioni legate al test anti doping e preferisce parlare di campo, le parole ...la ...La riproposizione di questo assetto, come detto dallo stessonella conferenza dopo la partitala Fiorentina, è sembrata lo sbocco più naturale per i particolari incastri di assenze, ...Gasperini ha parlato questo pomeriggio in conferenza stampa, alla vigilia del delicatissimo match della sua squadra contro la Juventus.Rivediamo la partita del girone d’andata ed il pareggio dei nerazzurri, Gollini ha parato un rigore a Cristiano Ronaldo Un rigore neutralizzato da Gollini (a CR7, ndr) e tante altre parate decisive. I ...