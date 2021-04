F1, Fernando Alonso perde nettamente il confronto con Ocon in qualifica a Imola (Di sabato 17 aprile 2021) Fernando Alonso completa al quindicesimo posto le qualifiche del Gran Premio di Imola, la prima delle due competizione italiane del Mondiale F1 2021. Il due volte campione del mondo termina per il secondo giorno consecutivo alle spalle del teammate Esteban Ocon, nono sulla griglia di partenza di domani. Non c’è stata partita in casa Alpine tra il francese e lo spagnolo, eliminato al termine della Q2 con il crono di 1.15.593. L’asturiano sembra non riuscire a trovare il giusto ritmo con delle monoposto che sono ben diverse da quelle con cui trionfò, proprio al Santerno, nel 2005. Il due volte campione della 24 Ore di Le Mans si prepara domani a dover recuperare in un insidioso impianto come quello emiliano in cui nulla è scontato. Alonso sembra faticare, contro i pronostici di molti, il raffronto con ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021)completa al quindicesimo posto le qualifiche del Gran Premio di, la prima delle due competizione italiane del Mondiale F1 2021. Il due volte campione del mondo termina per il secondo giorno consecutivo alle spalle del teammate Esteban, nono sulla griglia di partenza di domani. Non c’è stata partita in casa Alpine tra il francese e lo spagnolo, eliminato al termine della Q2 con il crono di 1.15.593. L’asturiano sembra non riuscire a trovare il giusto ritmo con delle monoposto che sono ben diverse da quelle con cui trionfò, proprio al Santerno, nel 2005. Il due volte campione della 24 Ore di Le Mans si prepara domani a dover recuperare in un insidioso impianto come quello emiliano in cui nulla è scontato.sembra faticare, contro i pronostici di molti, il raffronto con ...

