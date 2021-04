Draghi difende Speranza: “Critiche né fondate né giustificate” (Di sabato 17 aprile 2021) ROMA – “Le Critiche al ministro Speranza dovevano trovare pace fin dall’inizio perché non erano né fondate né giustificate: ho già detto – mi secca doverlo dire in sua presenza – che lo stimo e l’ho voluto io nel governo”. Così il presidente del consiglio, Mario Draghi, durante la conferenza stampa sulle riaperture previste dal prossimo 26 aprile. Queste dichiarazioni sono state anche rilanciate dal profilo Twitter dello stesso premier. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 17 aprile 2021) ROMA – “Leal ministrodovevano trovare pace fin dall’inizio perché non erano néné: ho già detto – mi secca doverlo dire in sua presenza – che lo stimo e l’ho voluto io nel governo”. Così il presidente del consiglio, Mario, durante la conferenza stampa sulle riaperture previste dal prossimo 26 aprile. Queste dichiarazioni sono state anche rilanciate dal profilo Twitter dello stesso premier. L'articolo L'Opinionista.

