Crotone-Udinese | Gotti | “Commesse ingenuità | tutto sui nostri obiettivi De Paul leader vero | il suo futuro…”

(Di sabato 17 aprile 2021) Successo dell'. Dopo un mese l'torna alla vittoria e lo fa battendo fuori casa ilnell'anticipo della 31^ giornata di Serie A. Inutile il gol di Simy realizzato al 68°: all'"Ezio Scida" passano i friulani grazie alla doppietta di De. Un risultato analizzato al triplice fischio dal tecnico della compagine bianconera, Luca, ai microfoni di Sky Sport. "Il rosso e il rigore concesso ingenuamente, e anche l'azione del palo del, che mi ha messo molta paura, è stata un'. Questi sono stati i nei della partita. La squadra ha cercato di gestire le varie fasi ma non è facile contro unche ha messo in difficoltà un po' tutti."Sulla crescita di De:"Ho già ...

SuperSportBlitz : #SerieA - Results: Crotone 1-2 Udinese Sampdoria 3-1 Verona #SSFootball - ngalafredrick1 : RT @CarolRadull: FT Sampdoria 3-1 Verona Crotone 1-2 Udinese #SportsArenaKE - 24Trends_Italia : 1. Laura Bassi - 1m+ 2. Simona Ventura - 100M+ 3. Massimo Ghini - 100M+ 4. Sampdoria-Verona - 50M+ 5. Tommaso Parad… - claudio_lesizza : RT @Udinese_1896: #CrotoneUdinese 1-2 90+5' - Finisce qua! L'Udinese soffre ma torna a vincere: Crotone battuto 2-1 grazie alla doppietta… - CarolRadull : FT Sampdoria 3-1 Verona Crotone 1-2 Udinese #SportsArenaKE -

Prenderà il via cone Sampdoria - Verona , la 31ª giornata di campionato : le due partite, fissate alle 15.00 di sabato 17 aprile , anticipano Sassuolo - Fiorentina , di scena alle 18.00. Alle 20.45 ...- Luca Gotti , ai microfoni di Sky , ha commentato la vittoria della sua(2 - 1) in casa del. Un successo importante, macchiato però dall'espulsione di Rodrigo De Paul , croce e delizia con la sua doppietta: " Il rosso e il rigore concesso sono state ...CROTONE (ITALPRESS) – L’Udinese espugna lo Scida, torna al successo dopo quattro partite e mette praticamente al sicuro la sua permanenza in Serie A. Profondo rosso, invece, per il Crotone, che incass ...L’attaccante del Crotone, Simy, sta viaggiando a medie realizzative super. Per lui sono già 17 i goal segnati in questo campionato ...