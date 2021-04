Covid | rettore Politecnico Milano | ' rientro in presenza necessario | noi pronti' **

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : **Covid rettore

Metro

Un grande impegno della Curia partito con il primo Centro Vaccinale, con ildel Seminario, ...dall'Amministrazione esclusivamente per prendersi cura dei cittadini sommesi malati di, nei ...E per motivazioni che vanno - anche - oltre il- 19: l'Universit di Padova, la seconda pi ... che all'ombra del Santo ci vive tuttora e che apre il suo intervento con un saluto alRosario ...Alla Basilica-Santuario “Incoronata Madre del Buon Consiglio” a Capodimonte in Napoli fervono i preparativi liturgici in onore della “Madre del Buon Consiglio”, predisposti da Mons. Nicola Longobardo, ...La Gran Bretagna dà l'addio al suo principe, il duca di Edimburgo, morto a 99 anni. Un funerale intimo ma solenne - nel rispetto delle restrizioni dovute al Covid e dei desideri del defunto - che la r ...