Ciaburri (Impegno per Cerreto Sannita): “Qualcuno in malafede non vuole il cambiamento” (Di sabato 17 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCerreto Sannita (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del gruppo ‘Impegno per Cerreto Sannita’ a firma di Gianmariamichele Ciaburri. “Da diversivi mesi è in atto uno strumentale tentativo nella cittadina di soffiare sul fuoco della disperazione, della fame e della disoccupazione, per fare esclusivamente sciacallaggio politico, raccontando bugie, oltre che a distorcere la verità a propria convenienza. Cosa ancor più grave è che tutto ciò viene fatto per dividere la comunità tra buoni e cattivi. Ovverosia, tra chi vuole che Cerreto Sannita cambi una volta e per sempre e chi invece, non si sa per quale oscuro interesse, non vuole accettare l’aria di cambiamento che ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minuti(Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del gruppo ‘per’ a firma di Gianmariamichele. “Da diversivi mesi è in atto uno strumentale tentativo nella cittadina di soffiare sul fuoco della disperazione, della fame e della disoccupazione, per fare esclusivamente sciacallaggio politico, raccontando bugie, oltre che a distorcere la verità a propria convenienza. Cosa ancor più grave è che tutto ciò viene fatto per dividere la comunità tra buoni e cattivi. Ovverosia, tra chichecambi una volta e per sempre e chi invece, non si sa per quale oscuro interesse, nonaccettare l’aria diche ...

Advertising

anteprima24 : ** Ciaburri (Impegno per Cerreto Sannita): 'Qualcuno in malafede non vuole il #Cambiamento' **… -