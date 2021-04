Case a impatto zero, oasi, ciclabile La Fornace Pizzi si trasforma (Di sabato 17 aprile 2021) di Gabriele Bassani È stata approvata dalla Comunità del Parco la convenzione per il "Piano Attuativo Fornace Pizzi". C'è il via libera definitivo per la realizzazione di un piccolo villaggio ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 17 aprile 2021) di Gabriele Bassani È stata approvata dalla Comunità del Parco la convenzione per il "Piano Attuativo". C'è il via libera definitivo per la realizzazione di un piccolo villaggio ...

Il Comune concederà la realizzazione di residenze a impatto zero, nel pieno rispetto del Piano settore Fornaci approvato dal Parco delle Groane, a fronte della realizzazione di parcheggi, verde ...

Abitare tra due mari.Un saggio della prof. Olivia Longo. L'utilità della linea ferroviaria Civitavecchia Orte Ancona Pensando allo Smart working, abbiamo assistito al ritorno del lavoro nelle nostre case, ma in ... a loro volta, hanno un impatto su quelle globali. (Seeler e Schänzel, 2019) La demo Voyageur, ad ...

Case a impatto zero, oasi, ciclabile La Fornace Pizzi si trasforma di Gabriele Bassani È stata approvata dalla Comunità del Parco la convenzione per il “Piano Attuativo Fornace Pizzi”. C’è il via libera definitivo per la realizzazione di un piccolo villaggio residenz ...

La Mens Sana all’esame Dany Quarrata Binella: "Proviamo a reggere l’impatto" di Guido De Leo Oggi alle 18 al PalaEstra la Mens Sana Baskeball Academy conclude la regular season affrontando la capolista e dominatrice assoluta del girone, il Dany Basket Quarrata. All’andata la f ...

