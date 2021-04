Bari: corona virus, morto Gianni Colajemma L'attore, regista e fondatore del teatro Barium aveva 62 anni (Di sabato 17 aprile 2021) Oggi questo maledetto virus si è portato via un altro pezzo della nostra città. Bari perde la risata calda e profonda di Gianni Colajemma, perde uno degli attori che hanno fatto la storia della comicità e del teatro popolare barese. Grazie di tutto quello che hai fatto per questa città, grazie per la tua arte e per la tua trascinante comicità. Grazie anche dei rimproveri che mi riservavi durante le nostre telefonate. Ciao Gianni, ci mancherai. Lo ha scritto Antonio Decaro, sindaco di Bari. L'articolo Bari: corona virus, morto Gianni Colajemma <small class="subtitle">L'attore, ... Leggi su noinotizie (Di sabato 17 aprile 2021) Oggi questo maledettosi è portato via un altro pezzo della nostra città.perde la risata calda e profonda di, perde uno degli attori che hanno fatto la storia della comicità e delpopolare barese. Grazie di tutto quello che hai fatto per questa città, grazie per la tua arte e per la tua trascinante comicità. Grazie anche dei rimproveri che mi riservavi durante le nostre telefonate. Ciao, ci mancherai. Lo ha scritto Antonio Decaro, sindaco di. L'articolo L', ...

Advertising

zazoomblog : Corona virus positivi a test per centomila abitanti: provincia di Taranto prima in Italia Con 326 supera Bari -… - boards_of_bari : come nominare Corona garante della privacy - infoitinterno : La Polizia di Stato festeggia 169 anni: a Bari deposta corona di fiori per i caduti - BariLive : Bari: 'Charles Henderson': deposta corona d’alloro per commemorare i caduti al Porto di Bari -