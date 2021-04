Amadeus non può resistere a quel “movimento”: risate in diretta (Di sabato 17 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Nuova puntata di I Soliti Ignoti all’insegna del divertimento e del buon umore: Amadeus non resiste a quel “movimento”, risate in studio Puntuale e nuovo appuntamento con I Soliti Ignoti, l’amato programma di gran successo condotto dall’amatissimo Amadeus: risate in studio, il presentatore non resiste e domande di quel “movimento”: cos’è successo. Non smette di Leggi su youmovies (Di sabato 17 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Nuova puntata di I Soliti Ignoti all’insegna del divertimento e del buon umore:non resiste a”,in studio Puntuale e nuovo appuntamento con I Soliti Ignoti, l’amato programma di gran successo condotto dall’amatissimoin studio, il presentatore non resiste e domande di”: cos’è successo. Non smette di

Advertising

Zoro__90 : Malgioglio che si deve sempre graziare ogni conduttore mi fa morire... ha fatto credere ad Amadeus che si guarda og… - Yoongi_Iero : RT @blazar30: 'Mi hai distrutto la credibilità'. Per quello non è colpa di Amadeus #isolitiignoti - Gabri75 : Non guardo mai #isolitiignoti ma stasera c'è #Malgioglio e sto morendo dalle risate. È troppo forte! Sta sfiancando #Amadeus ?????? - blazar30 : 'Mi hai distrutto la credibilità'. Per quello non è colpa di Amadeus #isolitiignoti - LiberiSognare : Malgioglio ad inizio serata: Amadeus ti seguo tutte le sere Malgioglio quasi alla fine: Me li fai vedere sul monito… -