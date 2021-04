Zona arancione, autonomi e partite Iva sciolgono presidio davanti la Prefettura (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Dopo una settimana di proteste lasciamo il presidio in vista di un passaggio in Zona arancione che darà respiro a tante categorie”. Mario Carfora di Mio Campania comunica che i lavoratori autonomi e le partite iva della città hanno deciso di interrompere il presidio che da poco più di una settimana li vedeva manifestare davanti la Prefettura di Benevento contro le restrizioni Covid imposte dalla Zona rossa e i ristori stanziati dal Governo non sufficienti. “Però – aggiunge Carfora – per noi del settore ristorazione la battaglia è ancora più lunga. Non un passo indietro”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Dopo una settimana di proteste lasciamo ilin vista di un passaggio inche darà respiro a tante categorie”. Mario Carfora di Mio Campania comunica che i lavoratorie leiva della città hanno deciso di interrompere ilche da poco più di una settimana li vedeva manifestareladi Benevento contro le restrizioni Covid imposte dallarossa e i ristori stanziati dal Governo non sufficienti. “Però – aggiunge Carfora – per noi del settore ristorazione la battaglia è ancora più lunga. Non un passo indietro”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

