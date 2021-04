Vela | Ettorre Federvela | “Modello Italia funziona | occhi puntati a Tokyo”

(Di venerdì 16 aprile 2021) Ildella, e adesso c’è una prova importante all’orizzonte: i Giochi Olimpici di. Lo ha detto nell’ambito di un’intervista istituzionale rilasciata dal canale YouTube della Federazionena(Fiv), il presidente Francesco, facendo un bilancio della stagione velistica appena conclusa.: “Il 31 maggio Velista dell’anno e squadra” “Sale l’attesa per le Olimpiadi di, nonostante ci sia ancora incertezza”, ha dichiarato. “Il 31 maggio sarà una data fondamentale perché non solo nomineremo il velista dell’anno, ma presenteremo anche la squadra che partirà per il Giappone”. Vogliamo che questa data rappresenti il ...

Advertising

sailyvela : IL PUNTO SU TUTTA LA VELA: con il Presidente FIV Francesco Ettorre: -

Ultime Notizie dalla rete : Vela Ettorre

I dieci presidenti sono Giuseppe Abbagnale (canottaggio), Carlo Beninati (badminton), Giovanni Copioli (motociclismo), Francesco), Stefano Mei (atletica), Sergio Mignardi (hockey prato),...I dieci presidenti sono Giuseppe Abbagnale (canottaggio), Carlo Beninati (badminton), Giovanni Copioli (motociclismo), Francesco), Stefano Mei (atletica), Sergio Mignardi (hockey prato),...Si avvicina la data di elezione per la presidenza del Coni: scendono in campo i presidenti di 10 federazioni sportive nazionali a favore del presidente del Coni, Giovanni ...Si avvicina la data di elezione per la presidenza del Coni: scendono in campo i presidenti di 10 federazioni sportive nazionali a favore del presidente del Coni, Giovanni ...