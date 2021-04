«Vax Live», il concerto evento che invita a vaccinarsi. Data, line up, come seguirlo in streaming (Di venerdì 16 aprile 2021) Vax Live è il concerto-evento del 2021. La storia ci ha insegnato in varie occasioni come la musica si schieri in prima linea per questioni che riguardano l’umanità, basti pensare ai vari concerti benefici, come il Live Aid (1985), il Live 8 (2005) e, ancora più recente, il One World Together at Home del 2020. Proprio quest’ultimo, curato da Lady Gaga, era stato il primo evento strettamente collegato all’emergenza sanitaria. Un anno dopo, con la pandemia ancora in corso, arriva il Vax Live, un «concerto per riunire il mondo». «Vax line», perché è un concerto pro-vax Organizzato dall'associazione Global Citizen, Vax Live vuole sensibilizzare la ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 16 aprile 2021) Vaxè ildel 2021. La storia ci ha insegnato in varie occasionila musica si schieri in primaa per questioni che riguardano l’umanità, basti pensare ai vari concerti benefici,ilAid (1985), il8 (2005) e, ancora più recente, il One World Together at Home del 2020. Proprio quest’ultimo, curato da Lady Gaga, era stato il primostrettamente collegato all’emergenza sanitaria. Un anno dopo, con la pandemia ancora in corso, arriva il Vax, un «per riunire il mondo». «Vax», perché è unpro-vax Organizzato dall'associazione Global Citizen, Vaxvuole sensibilizzare la ...

Advertising

periodicodaily : Selena Gomez presenterà: Vax Live: The Concert to Reunite the World #SelenaGomez #VaxLive… - raspa90 : RT @repubblica: 'Vax Live: The Concert to Reunite the World', Selena Gomez guida l'evento per fornire vaccini ai paesi più poveri https://t… - TuttoQuaNews : RT @repubblica: 'Vax Live: The Concert to Reunite the World', Selena Gomez guida l'evento per fornire vaccini ai paesi più poveri https://t… - ilaria_nofasci : RT @repubblica: 'Vax Live: The Concert to Reunite the World', Selena Gomez guida l'evento per fornire vaccini ai paesi più poveri https://t… - repubblica : 'Vax Live: The Concert to Reunite the World', Selena Gomez guida l'evento per fornire vaccini ai paesi più poveri -

Ultime Notizie dalla rete : Vax Live Vax Live: arriva il concerto - evento di Selena Gomez per vaccinare i Paesi poveri ... l'8 maggio si terrà a Los Angeles il concerto - evento 'Vax Live' per promuovere le vaccinazioni nei Paesi poveri. Selena Gomez condurrà la serata, affiancata sul palco da Jennifer Lopez, Eddie ...

8 maggio, arriva il Vax Live: concerto anti - Covid e pro - vaccini con Selena Gomez Sul solco dei grandi concerti benefici della storia della musica, dal Live Aid del 1985 al Live 8 del 2005, il prossimo 8 maggio arriva il Vax Live: una serata condotta da Selena Gomez , con una line - up stratosferica composta da Jennifer Lopez , i Foo Fighters, Eddie Vedder, J Balvin e H. E. R. approfondimento Selena Gomez, è uscito il ...

Montecarlo 2021, LIVE: i match di venerdì 16 aprile La diretta dei quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo. Fognini-Ruud terzo match di giornata. A seguire Nadal contro Rublev ...

Slavia Praga-Arsenal 0-4: i Gunners volano in semifinale Leggi la cronaca di Slavia Praga-Arsenal match valido i quarti di finale di ritorno di Europa League edizione 2020/2021 ...

... l'8 maggio si terrà a Los Angeles il concerto - evento '' per promuovere le vaccinazioni nei Paesi poveri. Selena Gomez condurrà la serata, affiancata sul palco da Jennifer Lopez, Eddie ...Sul solco dei grandi concerti benefici della storia della musica, dalAid del 1985 al8 del 2005, il prossimo 8 maggio arriva il: una serata condotta da Selena Gomez , con una line - up stratosferica composta da Jennifer Lopez , i Foo Fighters, Eddie Vedder, J Balvin e H. E. R. approfondimento Selena Gomez, è uscito il ...La diretta dei quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo. Fognini-Ruud terzo match di giornata. A seguire Nadal contro Rublev ...Leggi la cronaca di Slavia Praga-Arsenal match valido i quarti di finale di ritorno di Europa League edizione 2020/2021 ...