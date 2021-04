USA, permessi edilizi marzo +2,7% apertura cantieri +19,4% (Di venerdì 16 aprile 2021) (Teleborsa) – Segnali positivi giungono dal mercato edilizio USA a marzo. Secondo il Dipartimento del Commercio statunitense i nuovi cantieri avviati sono aumentati del 19,4% a 1,739 milioni di unità, dopo il calo dell’11,3% registrato a febbraio. Le attese degli analisti avevano previsto un numero di cantieri in aumento fino a 1,613 milioni. I permessi edilizi rilasciati dalle autorità competenti hanno registrato nello stesso periodo una crescita del 2,7% a 1,766 milioni di unità, dopo il -8,8% registrato il mese precedente. Le attese degli analisti erano per un incremento dei permessi a 1,766 milioni. Leggi su quifinanza (Di venerdì 16 aprile 2021) (Teleborsa) – Segnali positivi giungono dal mercatoo USA a. Secondo il Dipartimento del Commercio statunitense i nuoviavviati sono aumentati del 19,4% a 1,739 milioni di unità, dopo il calo dell’11,3% registrato a febbraio. Le attese degli analisti avevano previsto un numero diin aumento fino a 1,613 milioni. Irilasciati dalle autorità competenti hanno registrato nello stesso periodo una crescita del 2,7% a 1,766 milioni di unità, dopo il -8,8% registrato il mese precedente. Le attese degli analisti erano per un incremento deia 1,766 milioni.

