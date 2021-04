Uomini e donne anticipazioni: ISABELLA continua a cercare l’anima gemella (Di venerdì 16 aprile 2021) Nella puntata di ieri di Uomini e donne è tornata, seppur solamente in collegamento video, l’amatissima opinionista Tina Cipollari, assente per un paio di registrazioni a causa di problemi logistici. La Cipollari ha subito messo in piedi un siparietto con Gemma, la quale ha iniziato la conoscenza con Aldo, un nuovo aitante cavaliere che ha subito colpito la dama piemontese. Leggi anche: Uomini E donne oggi, 15 aprile: il ritorno di IDA PLATANO Nel frattempo ha fatto il suo rientro in studio Ida Platano, la storica ex fidanzata di Riccardo Guarnieri che ha deciso di rimettersi in gioco nel salotto più famoso della tv per cercare quella felicità che il Guarnieri è riuscito a ritrovare con Roberta Di Padua. Tra polemiche e parole al vetriolo, la donna è così tornata a essere una dama del programma, ma ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 16 aprile 2021) Nella puntata di ieri diè tornata, seppur solamente in collegamento video, l’amatissima opinionista Tina Cipollari, assente per un paio di registrazioni a causa di problemi logistici. La Cipollari ha subito messo in piedi un siparietto con Gemma, la quale ha iniziato la conoscenza con Aldo, un nuovo aitante cavaliere che ha subito colpito la dama piemontese. Leggi anche:oggi, 15 aprile: il ritorno di IDA PLATANO Nel frattempo ha fatto il suo rientro in studio Ida Platano, la storica ex fidanzata di Riccardo Guarnieri che ha deciso di rimettersi in gioco nel salotto più famoso della tv perquella felicità che il Guarnieri è riuscito a ritrovare con Roberta Di Padua. Tra polemiche e parole al vetriolo, la donna è così tornata a essere una dama del programma, ma ...

Ultime Notizie dalla rete : Uomini donne Uomini e Donne, Arianna Cirrincione a ruota libera: il percorso di Andrea Cerioli all'Isola dei Famosi e la maternità A commentare il percorso in Honduras dell'ex tronista ci ha pensato Arianna Cirrincione che, intervistata dal magazine di Uomini e Donne , ha difeso il suo amato dalle critiche e parlato del suo ...

Gender gap e recovery fund: domenica flash mob in tutta Italia per abbattere le differenze di genere Stavolta come 'immagine' è stata scelta quella di una gara di corsa, che evidenzierà in modo simbolico le differenze tra uomini e donne. Perciò stavolta alla manifestazione è stato dato il nome #...

Ruba mille euro che l'anziano aveva in tasca: denunciata rumena Si avvicina ad un anziano che aveva appena prelevato la pensione all'ufficio postale di piazza Cesari e lo deruba di mille euro. Identificata e denunciata dagli agenti del commissariato ...

