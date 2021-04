Unlockdown | Gianluca Leuzzi alle prese con le “difficoltà dell’età giovanile”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Unlockdown Gianluca

Come è andata l'esperienza sul set con i tuoi coetanei? E come è stato girarementre al ... Che rapporto si è creato fra voi ragazzi e gli adulti della serie, a partire dal regista...... che passano insieme il lockdown, nel mix di 'tween dramedy': (dramedy per i preadolescenti) e situation comedy di, la serie live action diretta daLeuzzi (regista dei due film ...e situation comedy di Unlockdown, la serie live action diretta da Gianluca Leuzzi (regista dei due film dei Me Contro Te) che dopo l'assaggio dei due primi episodi offerto a Pasqua arriva dal 16 ...Arriva dopo il successo di New School la nuova serie tv dedicata ai ragazzi targata DeAKids Unlockdown. Ideata e curata da Alba Chiara Rondelli, la serie è diretta dal regista dei due film Me contro ...