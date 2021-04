Udinese, Gotti: «Siamo arrabbiati, dobbiamo pensare ad alzare il livello» (Di venerdì 16 aprile 2021) Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Crotone. Le sue parole Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Crotone. Le sue parole riportate dal sito ufficiale bianconero. Mister, come arriva l’Udinese a questa gara dopo una settimana di ritiro volto ad ottenere la soglia più alta di attenzione?«Direi arrabbiata, come mi sembrava lo fosse la settimana scorsa prima della partita contro il Torino anche se poi il risultato è stato estremamente negativo». Come ha visto i calciatori durane il lavoro settimanale? Teme la “pressione” di dover vincere a tutti i costi?«Il giocatore di livello ha la forza mentale che decide il livello ed è in grado di dare sempre il ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Luca, tecnico dell’, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Crotone. Le sue parole Luca, tecnico dell’, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Crotone. Le sue parole riportate dal sito ufficiale bianconero. Mister, come arriva l’a questa gara dopo una settimana di ritiro volto ad ottenere la soglia più alta di attenzione?«Direi arrabbiata, come mi sembrava lo fosse la settimana scorsa prima della partita contro il Torino anche se poi il risultato è stato estremamente negativo». Come ha visto i calciatori durane il lavoro settimanale? Teme la “pressione” di dover vincere a tutti i costi?«Il giocatore diha la forza mentale che decide iled è in grado di dare sempre il ...

