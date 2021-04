Tg Lazio, edizione del 16 aprile 2021 (Di venerdì 16 aprile 2021) Migliorano i dati sul Covid nel Lazio. L’indice di trasmissione del contagio RT è a 0,79. E’ in calo il tasso di occupazione dei posti letto in area medica, mentre rimane stabile quello sulla terapia intensiva. “In linea generale la situazione sembrerebbe in miglioramento, però non possiamo dire di essere fuori pericolo” ha detto all’agenzia Dire il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, secondo il quale le riaperture “vanno fatte in base ai dati che arrivano”. ELEZIONI ROMA, VERSO PRIMARIE PD IL PROSSIMO 20 GIUGNO Leggi su dire (Di venerdì 16 aprile 2021) Migliorano i dati sul Covid nel Lazio. L’indice di trasmissione del contagio RT è a 0,79. E’ in calo il tasso di occupazione dei posti letto in area medica, mentre rimane stabile quello sulla terapia intensiva. “In linea generale la situazione sembrerebbe in miglioramento, però non possiamo dire di essere fuori pericolo” ha detto all’agenzia Dire il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, secondo il quale le riaperture “vanno fatte in base ai dati che arrivano”. ELEZIONI ROMA, VERSO PRIMARIE PD IL PROSSIMO 20 GIUGNO

Ultime Notizie dalla rete : Lazio edizione Startup innovative: tutti i dati ad aprile 2021 online la nuova edizione del report di monitoraggio trimestrale dedicato ai trend demografici e alle performance ...8% della popolazione, più di qualsiasi altra regione: superano quota mille il Lazio ...

Festival Tulipani di Seta Nera, svelati i 17 videoclip in nomination Al concorso sono pervenute opere da gran parte d'Italia: in testa il Lazio, con 8 videoclip ... Novità di questa edizione, la collaborazione tra Tulipani di Seta Nera e ASVIS, che prevede la ...

7 GOLD - De Laurentiis punta Juric, la reazione del mister. Via Gattuso La redazione sportiva di 7 Gold ha fatto il punto sulle strategie di Aurelio De Laurentiis in vista della prossima annata calcistica: 'Gennaro Gattuso andrà via dal Napoli anche qualora i suoi uomini ...

Lazio, Correa ha chiesto all’agente di trovare una nuova squadra: l’interesse di club di Premier L’argentino classe 1994 potrebbe andar via dalla Lazio. Il quotidiano, infatti, riporta come proprio Joaquin Correa abbia fatto richiesta al suo agente di trovare una nuova squadra che occupi il suo f ...

