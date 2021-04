Stalin | settant’anni fa il via all’Operazione Nord

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 16 aprile 2021)fa da il via. La mattina presto autocarri pieni di soldati si presentano alle case dei Testimoni di Geova, a ogni famiglia vengono concesse appena due ore di tempo per raccogliere le proprie cose per il viaggio e deportato chiunque si trovasse in casa: uomini, donne e bambini. Era iniziata l’Operazione