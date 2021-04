Spezia | Chisoli |  «Massima stima per Dal Pino»

(Di venerdì 16 aprile 2021) Stefano, presidente del, ha commentato la sfiducia da parte di sette club di Serie A nei confronti di Paolo DalStefano, presidente del, ha commentato la sfiducia da parte di sette club di Serie A nei confronti di Paolo Dal. Le sue dichiarazioni. «LoCalcio ritiene che Paolo Dalabbia sempre operato nell’interesse della Lega, tutelando gli interessi di tutti i club, ponendosi sempre in maniera intelligente e collaborativa. È un dirigente di cui abbiamo sempre apprezzato l’operato e che gode delladel nostro club, avendo diretto brillantemente la Lega in un momento delicato sotto tutto i punti di vista». L'articolo proviene da Calcio News 24.

