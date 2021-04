Sona, altro colpo: dopo Maicon tesserato anche Enrico Ruggeri (Di venerdì 16 aprile 2021) Sona (VERONA) - Enrico Ruggeri è un nuovo giocatore del Sona . Il club veneto, che milita nel girone B della serie D, ha tesserato il popolare cantante e conduttore televisivo, già presidente e ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 16 aprile 2021)(VERONA) -è un nuovo giocatore del. Il club veneto, che milita nel girone B della serie D, hail popolare cantante e conduttore televisivo, già presidente e ...

Ultime Notizie dalla rete : Sona altro Sona, altro colpo: dopo Maicon tesserato anche Enrico Ruggeri SONA (VERONA) - Enrico Ruggeri è un nuovo giocatore del Sona . Il club veneto, che milita nel girone B della serie D, ha tesserato il popolare cantante e conduttore televisivo, già presidente e calciatore della Nazionale Cantanti . Ruggeri, come si legge ...

