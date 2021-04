**Scuola: gite scolastiche virtuali, da elementari a superiori in 2 o 3d a ruba in primavera** (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 par. (Adnkronos) - gite scolastiche virtuali condite da un tocco di reale per 'resiliere' con positività alla pandemia, mantenendo viva la gita, uno di momenti più desiderati dagli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Ricercati durante l'intero anno scolastico 2020-2021, i viaggi virtuali vanno infatti a ruba in questi giorni di primavera, dedicati da tradizione pre-pandemica alle uscite didattiche. Impennata di click su google trend durante il mese di aprile e numerosissime richieste dei docenti agli addetti del settore. Infinite le proposte e le modalità in cui si può viaggiare alla scoperta di un bosco o di una macchina di Leonardo: dal più tradizionale 2d, offerto ad esempio dal Fai al costo di 100 euro per classe e sperimentato su circa duemila studenti, alla più costosa ma ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 par. (Adnkronos) -condite da un tocco di reale per 'resiliere' con positività alla pandemia, mantenendo viva la gita, uno di momenti più desiderati dagli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Ricercati durante l'intero anno scolastico 2020-2021, i viaggivanno infatti ain questi giorni di primavera, dedicati da tradizione pre-pandemica alle uscite didattiche. Impennata di click su google trend durante il mese di aprile e numerosissime richieste dei docenti agli addetti del settore. Infinite le proposte e le modalità in cui si può viaggiare alla scoperta di un bosco o di una macchina di Leonardo: dal più tradizionale 2d, offerto ad esempio dal Fai al costo di 100 euro per classe e sperimentato su circa duemila studenti, alla più costosa ma ...

Ultime Notizie dalla rete : **Scuola gite Trino piange il maestro Silvio Massa Ci portava a trovare gli anziani sia in casa di riposo che a casa loro, organizzava parecchie gite. ... Il seme della mia vocazione lo ha gettato anche lui , che a scuola ci ha fatto pregare tanto. ...

Firenze, la gita scolastica è virtuale ma il pranzo al sacco è reale ...gite sono vietate e dunque le docenti hanno deciso di far partecipare i loro alunni a questo innovativo percorso multisensoriale. E nell'ottica di ricreare l'atmosfera della giornata fuori da scuola ...

La gita scolastica virtuale a Firenze: 12mila studenti da tutta Italia connessi per scoprire la città. E anche il viaggio va “immaginato” “In un momento particolare come questo – spiega la maestra Maria Paola Piacentini – abbiamo voluto comunque portare i nostri allievi in viaggio. La bellezza della realtà non può essere sostituita dal ...

FRANCIA. Gite scolastiche vietate alle madri “velate”: una saga ossessiva Il voto di inizio aprile al senato, che vuole vietare le accompagnatrici velate, è solo l’ultimo tra gli sforzi legislativi discriminatori che vanno contro la volontà di costruire una scuola della fid ...

