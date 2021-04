Riaperture, dal 26 aprile ok ai ristoranti a pranzo e cena in zona gialla. Ma il coprifuoco resta alle 22 (Di venerdì 16 aprile 2021) Dalla cabina di regia sul Covid a Palazzo Chigi emergono le prime informazioni sulle Riaperture. Si parte dai ristoranti: dal 26 aprile, in zona gialla, dovrebbero riaprire sia a pranzo che a cena, ma ... Leggi su leggo (Di venerdì 16 aprile 2021) Dalla cabina di regia sul Covid a Palazzo Chigi emergono le prime informazioni sulle. Si parte dai: dal 26, in, dovrebbero riaprire sia ache a, ma ...

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture dal Riaperture, verso il giallo 'rafforzato' dal 26 aprile: sì a ristoranti aperti fino a cena, sport e spettacoli all'aperto. Il coprifuoco ... ... nelle Regioni in zona gialla scatteranno le prime riaperture . Ma con un ' rafforzamento ' delle ... Fonti interne al governo riferiscono poi che, sempre a partire dal 26 aprile, è prevista la ...

Dal mais viola coloranti naturali e integratori alimentari LE ULTIME NOTIZIE Ambiente Dal mais viola coloranti naturali e integratori alimentari 16 Aprile ... Read More Primo Piano Probabili riaperture a maggio di ristoranti, palestre, cinema: le regole 16 ...

Zona gialla rafforzata dal 26 aprile: «Ristoranti aperti a cena solo all'aperto», coprifuoco resta alle 22 Ristoranti aperti anche di sera dal 26 aprile. È quanto emerge da fonti di governo al termine della cabina di regia sul Covid a Palazzo Chigi. L'ipotesi, ...

Zona gialla dal 26 aprile e riapertura ristoranti all'aperto (Adnkronos) - Riaperture ristoranti a pranzo e a cena solo all'aperto, dal 26 aprile, in zona gialla: c'è il via libera. E' quanto si apprende da fonti di governo dopo la riunione della cabina di regi ...

