Recovery, De Luca: “Ho sospetto che ci sarà solo libro dei sogni” (Di venerdì 16 aprile 2021) NAPOLI – “Stiamo lavorando al piano di rilancio con i fondi europei. Comincio ad avere il sospetto che andremo verso un fallimento e presenteremo solo un libro dei sogni, un bell’elenco di mille opere da fare”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta Facebook. Il governatore ha ricordato che la giunta ha approvato due proposte di legge dirette al parlamento “che riguardano – ha spiegato – le procedure di gara e l’abuso d’ufficio per fare in modo che le opere vadano avanti e non si fermino per strada”. Leggi su dire (Di venerdì 16 aprile 2021) NAPOLI – “Stiamo lavorando al piano di rilancio con i fondi europei. Comincio ad avere il sospetto che andremo verso un fallimento e presenteremo solo un libro dei sogni, un bell’elenco di mille opere da fare”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta Facebook. Il governatore ha ricordato che la giunta ha approvato due proposte di legge dirette al parlamento “che riguardano – ha spiegato – le procedure di gara e l’abuso d’ufficio per fare in modo che le opere vadano avanti e non si fermino per strada”.

Advertising

francypar71 : #Napoli Recovery, De Luca avanza la proposta di legge al governo: «Scudo sui ricorsi al Tar e sull'abuso d'ufficio»… - luca_vota : E così l'Italia è ancora in ritardo sul suo Recovery plan. - LoreBabini : @Restart_Rai @AnnalisaBruchi @RaiDue @Briatore @preglias @ricolfi_luca @GianlucaTimpone @dippoliti La scadenza del… - luca_tessitore : RT @La_manina__: Ma ve lo ricordate quando non c'era giorno che qualcuno non chiedesse di andare in Parlamento a discutere il Recovery Plan? - ComunediCatania : Patto per Catania e Recovery Fund, commissione congiunta su progetti e risorse Una seduta congiunta delle due commi… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Luca Studi legali:l'Italia del Recovery richiama le law firm ...per cui ci aspettiamo di giocare un ruolo importante nello scenario che si definirà con il Recovery ... Nunzio Biccheri per il project finance e Luca Amicarelli in qualità di responsabile del team di ...

Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali in edicola venerdì 16 aprile Gravano: "De Luca sbaglia, impensabile eliminare i controlli di legalità". Si spera nella zona ... Per l'ex segretario Cgil necessario convocare un Consiglio regionale sul Recovery Plan Di lato: Altri ...

Studi legali: l’Italia del Recovery richiama le law firm Infrastrutture, project finance, digitalizzazione e sostenibilità le aree già rafforzate in vista dell'arrivo dei fondi europei ...

Recovery, De Luca avanza la proposta di legge al governo: «Scudo sui ricorsi al Tar e sull'abuso d'ufficio» Riformulare l'abuso d'ufficio e il sistema dei ricorsi al Tar. Vecchi pallini del governatore De Luca che ieri mette di nuovo e improvvisamente al centro portando direttamente in ...

...per cui ci aspettiamo di giocare un ruolo importante nello scenario che si definirà con il... Nunzio Biccheri per il project finance eAmicarelli in qualità di responsabile del team di ...Gravano: "Desbaglia, impensabile eliminare i controlli di legalità". Si spera nella zona ... Per l'ex segretario Cgil necessario convocare un Consiglio regionale sulPlan Di lato: Altri ...Infrastrutture, project finance, digitalizzazione e sostenibilità le aree già rafforzate in vista dell'arrivo dei fondi europei ...Riformulare l'abuso d'ufficio e il sistema dei ricorsi al Tar. Vecchi pallini del governatore De Luca che ieri mette di nuovo e improvvisamente al centro portando direttamente in ...