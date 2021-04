Perché si testa un mix di vaccini contro Covid-19 (Di venerdì 16 aprile 2021) (immagine: Pixabay)Nel Regno Unito il trial Com-Cov che sta testando la possibilità di mischiare i tipi di vaccino anti-Covid, cioè usare un prodotto diverso per il richiamo rispetto a quello somministrato come prima dose, sta per essere ampliato e includerà Moderna e Novavax. Anche l’Italia potrebbe presto partire con una sperimentazione di questo tipo: l’Istituto Spallanzani di Roma vorrebbe procedere inglobando test anche con Sputnik V. Ma quale sarebbe il vantaggio delle combo tra vaccini diversi? Com-Cov Lanciato lo scorso febbraio nel Regno Unito, lo studio Com-Cov ha lo scopo di verificare se la somministrazione di una prima dose con un certo tipo di vaccino anti-Covid e di una seconda dose con un prodotto diverso riesca a suscitare una risposta immunitaria paragonabile a quella che si ottiene con le due dosi ... Leggi su wired (Di venerdì 16 aprile 2021) (immagine: Pixabay)Nel Regno Unito il trial Com-Cov che stando la possibilità di mischiare i tipi di vaccino anti-, cioè usare un prodotto diverso per il richiamo rispetto a quello somministrato come prima dose, sta per essere ampliato e includerà Moderna e Novavax. Anche l’Italia potrebbe presto partire con una sperimentazione di questo tipo: l’Istituto Spallanzani di Roma vorrebbe procedere inglobando test anche con Sputnik V. Ma quale sarebbe il vantaggio delle combo tradiversi? Com-Cov Lanciato lo scorso febbraio nel Regno Unito, lo studio Com-Cov ha lo scopo di verificare se la somministrazione di una prima dose con un certo tipo di vaccino anti-e di una seconda dose con un prodotto diverso riesca a suscitare una risposta immunitaria paragonabile a quella che si ottiene con le due dosi ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché testa Video/ Roma Ajax (1 - 1) gol e highlights. Fonseca avanti in Europa Al 40 Gravenberch scodella in area su punizione per la testa di Alvarez, contrastato però da ... Essere arrivati in semifinale è un grande motivo d'orgoglio perché stiamo rappresentando l'Italia in ...

Giampiero Mughini compie 80 anni: 'Ho speso tutto per l'arte. Sul conto ho 10mila euro' ...direbbe? Premetto che non credo che lui sia stato uno degli organizzatori dell'assassinio perché ... se rivendicare le due pallottole alla testa e alla schiena del commissario trentatreenne o farne un ...

