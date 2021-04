Omofobia | Adinolfi | “Io cacciato da Clubhouse | prove generali di bavaglio ddl Zan”

(Di venerdì 16 aprile 2021) “Lo dico chiaro: ci troviamo alla prova generale didell’utilizzo del ddl Zan. Si sono organizzati per escludermi ed impedirmi di parlare a causa di ‘hateful speech’ (discorsi d’odio, ndr), in un social dove non solo non ho mai rivolto un solo insulto a nessuno, ma li ho sempre e solo subiti, e chiunque può testimoniarlo”. E’ lo sfogo all’Adnkronos di Mario, che denuncia oggi di essere stato ‘’ dal social networkper le opinioni espresse sul ddl Zan contro l’omotransfobia. “Non solo: dopo averli subiti – scandisce il leader del Popolo della Famiglia- ho ricevuto moltissime segnalazioni, e queste segnalazioni hanno fatto scattare l’algoritmo che ha portato all’espulsione”. Secondoil motivo dell’esclusione dal nuovo social di chat audio, che ha la ...

E' lo sfogo all'Adnkronos di Mario, che denuncia oggi di essere stato 'cacciato' dal social network Clubhouse per le opinioni espresse sul ddl Zan contro l'omotransfobia. 'Non solo: dopo ..."Qui ci troviamo in un clima di assoluto conformismo ideologico, dove vogliono imporre questa nuova normativa - incalza- E quando c'è qualcuno che prova ad esplicitare un'opinione diversa ...“Lo dico chiaro: ci troviamo alla prova generale di bavaglio dell’utilizzo del ddl Zan. Si sono organizzati per escludermi ed impedirmi di parlare a causa di ‘hateful speech’ (discorsi d’odio, ndr), i ...Non esiste un solo mediatico che non l'abbia visto simpatizzare con i violenti e schierarsi contro la vittima. L'ha fatto anche contro Malika, la 22 enne cacciata di casa perché lesbica.