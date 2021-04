Ogni Mattina chiude: grande delusione per Adriana Volpe, che fa i bagagli (Di venerdì 16 aprile 2021) Brutte notizie per Adriana Volpe. L’ex conduttrice Rai, infatti, era sbarcata su TV8 per cimentarsi nella conduzione di un nuovo format chiamato Ogni Mattina. La trasmissione, però, non è sembrata in grado di garantire i livelli di ascolti sperati, pertanto, pare sia pronta a chiudere i battenti. Dopo un anno intero di presentazione, infatti, la donna sembra sia pronta a fare i bagagli per lasciare Milano e tornare a Roma. Al momento non c’è una conferma ufficiale da parte della rete, tuttavia, è altamente probabile che dopo il mese di maggio il programma verrà sospeso. Vediamo cosa è emerso nel dettaglio. Perché Ogni Mattina sembra stia per chiudere Adriana Volpe aveva riscosso un enorme successo a ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 16 aprile 2021) Brutte notizie per. L’ex conduttrice Rai, infatti, era sbarcata su TV8 per cimentarsi nella conduzione di un nuovo format chiamato. La trasmissione, però, non è sembrata in grado di garantire i livelli di ascolti sperati, pertanto, pare sia pronta are i battenti. Dopo un anno intero di presentazione, infatti, la donna sembra sia pronta a fare iper lasciare Milano e tornare a Roma. Al momento non c’è una conferma ufficiale da parte della rete, tuttavia, è altamente probabile che dopo il mese di maggio il programma verrà sospeso. Vediamo cosa è emerso nel dettaglio. Perchésembra stia perreaveva riscosso un enorme successo a ...

Advertising

v_nica__ : Ogni mattina i Bangtan si svegliano e scelgono di attaccarci. - Unavoltanera : @mic_carella Ciao Care' io lo dico a quella nello specchio ogni mattina ma lei ci crede poco...chest'è Dai You… - AmerigoAusoni : RT @lamonicamaggi: Un mondo magnifico. Mercato Tufello di Roma, libri gratis per tutti ogni giovedì mattina dalle 9 alle 13. #book https://… - AlessioPetitto : @sedicizero @ditoeluna @PieCicci74 @SilviaTeresa14 @PisanoVitalba @Gabry_G_G Sbagliato dare sempre la colpa al gove… - iamnotaheroine : RT @femme3000: Ogni mattina a me non sembra di svegliarmi ma di risorgere dalla morte io faccio una fatica incredibile ogni giorno della mi… -