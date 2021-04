Nuove immatricolazioni - Il mercato prova il rimbalzo sui numeri del 2019

(Di venerdì 16 aprile 2021) Il noleggio a lungo terminea recuperare idel, con un -2,10% nel primo trimestre 2021, e con un -4,91% nel mese di marzo nelle, pari a 1500 unità in meno. Dataforce, proprio da questo mese e fino maggio, ha infatti deciso di paragonare i dati di quest'anno con quelli di due anni fa, visto il blocco delle vendite causa lockdown da marzo a maggio 2020. Anche per il comparto del noleggio a lungo termine dei veicoli commerciali leggeri la situazione è negativa: letarghe di marzo sono state 3.712, con una flessione dell'8,91% sullo stesso mese del. Continua invece a franare il breve termine con un -54,95% nel mese appena trascorso, ovvero 15.000 targhe in meno. Il cumulato del trimestre presenta un dato ancora peggiore: ...

Ordini di acquisto su Stellantis a Piazza Affari dopo un aumento delledi autoin Europa piu' che doppio rispetto alla media del mercato. I titoli del gruppo guadagnano l'1,4% a 15,252 euro in un settore auto in evidenza a livello continentale (+1,...Nel primo trimestre lediauto sono salite a livello di gruppo del 7,4%, attestandosi a 669.676 auto. In riferimento ai marchi, nei primi tre mesi del 2021, le migliori ...Il noleggio a lungo termine prova a recuperare i numeri del 2019, con un -2,10% nel primo trimestre 2021, e con un -4,91% nel mese di marzo nelle nuove immatricolazioni, pari a 1500 unità in meno. Dat ...Il mercato auto Europa di marzo 2021 fa segnare crescite record ma i risultati sono falsati visto che il confronto è con il 2020 quando le persone erano in lockdown.