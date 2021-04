Narciso nero è una storia conturbante e insolita nonostante i difetti

Leggi su cityroma

(Di venerdì 16 aprile 2021) In questa miniserie un gruppo di suore devote ma anche ambiziose fonda un convento in un palazzo alle pendici dell’Himalaya, dove però dovranno fare i conti con gli spettri del passato e del loro animo Da quando la piattaforma Disney+ ha inaugurato la nuova sezione Star, il suo catalogo si è ampliato con un gran numero di contenuti che vanno oltre l’orizzonte esclusivamente familiare mantenuto finora e soprattutto portando in Italia contenuti rimasti per vari motivi inediti: l’ultimo esempio in questo senso è. Intitolata in originale Black Narcissus, la miniserie prodotta da Fx e Bbc è ispirata al romanzo omonimo del 1939 della scrittrice britannica Rumor Godden, da cui è stato già stato tratto un film cult nel 1947 con Deborah Kerr. I tre episodi che compongono questo nuovo adattamento, scritto da Amanda Coe e diretto da Charlotte Bruus ...